Samanyolu Haber /Gündem / Fehmi Koru'dan 'baskın erken seçim' iddiası /08 Ağustos 2017 16:57

Fehmi Koru'dan 'baskın erken seçim' iddiası

Fehmi Koru, kendi bloğundaki yazısında erken seçim uyarısında bulunarak gerekçelerini yazdı

SHABER3.COM

 Koru: Baskın bir erken seçim bekliyorum

İşte o yazının ilgili bölümü:

 "Erken-hatta baskın seçim’olabileceği kuşkusunu taşıyan bir ben varım"

 "Bunu da nereden çıkardın?” diyecekler haklıdırlar; gerçekten de böyle bir ihtimali etrafta telâffuz eden yok. Tam tersine, ağzını her açan, eline kalemi her alan “2019’da üç seçim var” kanaatini tekrarlayıp duruyor.

 Yakın geçmişte farklı bir konuya değinirken böyle bir ihtimalin varlığından bir cümleyle söz ettim; kimsenin dikkatini çekmedi.

 Demek ki, ‘erken-hatta baskın seçim’olabileceği kuşkusunu taşıyan bir ben varım."

"AKP içeriden ve dışarıdan sıkıştırılıyor"

 "AK Parti içeriden ve dışarıdan sıkıştırılıyor ve her yeni gelişme AKP seçmeninin kafasını karıştırıyor; böyle ortamlarda iktidarlar çareyi vaktinden önce halkın hakemliğine müracaat etmekte bulurlar.

 Benim hareket noktam da bu."

"Bıçak sırtı bir durum var"

 "Ekonomide.. dış politikada.. hukuk ve adaleti ilgilendiren konularda.. bıçak sırtı bir durum var. Her yeni gelişme iktidar partisine seçimde artı da getirebilir, var olan seçmen tabanını oy vermekte tereddüde de düşürebilir.

 Tablonun iktidar için fazla endişe doğuracak bir görüntüsü bulunmadığının ben de farkındayım: Son genel seçimde (1 Kasım 2015) oyların neredeyse yarısını almış bir parti iktidarda. Onun içinden çıkardığı cumhurbaşkanı adayı (Tayyip Erdoğan) cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52’yi zorlayan bir oy almıştı. Cumhurbaşkanına geniş yetkiler vermeyi amaçlayan anayasa değişikliği referandumundan da ‘Evet’ sonucu çıkmadı mı?"
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