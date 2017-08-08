Samanyolu Haber /Gündem / THY'den 'hero'lu çanta /08 Ağustos 2017 17:10

THY'den 'hero'lu çanta

Türkiye genelinde 'Hero' yazan tişörtü giyenler gözaltına alınmaya devam ederken THY, ABD yolcusu çocuklara 'Heroes' baskılı çanta vermeye başladı.

SHABER3.COM

THY'den, dikkat çeken hediye: ABD yolcusu çocuklara 'Heroes' yazılı çanta veriliyor

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oteline baskın yaptıkları iddiasıyla yargılanan Gökhan Güçlü'nün 13 Temmuz'daki duruşmaya üzerinde "Hero: Heroes are immortal" (Kahraman: Kahramanlar ölümsüzdür) yazan bir tişörtle gelmesinin ardından Türkiye genelinde üzerinde Hero yazan tişörtler giyen insanlara yönelik bir gözaltı dalgası başlatıldı.

Gözaltına alınanlara yöneltilen suçlama ise terör örgütü propagandası olarak dosyalara geçti. Hatta öyle ki 'hero' tişörtü Guantanamo usulü tek tip kıyafete gerekçe yapıldı. 

THY'DEN DÜŞÜNDÜREN HEDİYE 

Türkiye genelinde 'Hero' yazan tişörtle dolaşanlar gözaltına alınmaya devam ederken, THY, ABD'ye yolculuk yapan çocuklara üzerinde 'Heroes' yazılı çantalar hediye etmesi dikkat çekti. Lacivert ve turuncu renklerden oluşan çantalar çocuklara verilmeye devam ediyor.


<< Önceki Haber THY'den 'hero'lu çanta Sonraki Haber >>

Erdoğan 28 Şubat'ın başaktörlerinden Sisi'yi övdü!

Erdoğan 28 Şubat'ın başaktörlerinden Sisi'yi övdü!

Aksaray'da semt pazarına 'ByLock' operasyonu

Aksaray'da semt pazarına 'ByLock' operasyonu

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:45:26