THY'den 'hero'lu çanta

THY'den, dikkat çeken hediye: ABD yolcusu çocuklara 'Heroes' yazılı çanta veriliyor





15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oteline baskın yaptıkları iddiasıyla yargılanan Gökhan Güçlü'nün 13 Temmuz'daki duruşmaya üzerinde "Hero: Heroes are immortal" (Kahraman: Kahramanlar ölümsüzdür) yazan bir tişörtle gelmesinin ardından Türkiye genelinde üzerinde Hero yazan tişörtler giyen insanlara yönelik bir gözaltı dalgası başlatıldı.







Gözaltına alınanlara yöneltilen suçlama ise terör örgütü propagandası olarak dosyalara geçti. Hatta öyle ki 'hero' tişörtü Guantanamo usulü tek tip kıyafete gerekçe yapıldı.





THY'DEN DÜŞÜNDÜREN HEDİYE





Türkiye genelinde 'Hero' yazan tişörtle dolaşanlar gözaltına alınmaya devam ederken, THY, ABD'ye yolculuk yapan çocuklara üzerinde 'Heroes' yazılı çantalar hediye etmesi dikkat çekti. Lacivert ve turuncu renklerden oluşan çantalar çocuklara verilmeye devam ediyor.







