Samanyolu Haber /Gündem / Bu defa krizin adı Malezya! /08 Ağustos 2017 16:43

Bu defa krizin adı Malezya!

Reuters haber ajansının Malezyalı kaynaklara dayandırdığı haberde, Kuala Lumpur ile Ankara arasında bir gerilim yaşandığı ortaya çıktı. Ankara'nın haber vermeden IŞİD'e katılmak için Suriye sınırında yakalanan militanları Malezya'ya gönderdiği öne sürüldü.

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Malezya’dan Türkiye’ye sitem: Bari haber verseydiniz

Son dönemde diplomatik gerginliklerin sık sık yaşandığı Türkiye, yeni bir ülkenin iddiasıyla uluslararası basının gündemine geldi. Malezya, Türkiye’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı hamleden rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Türkiye’nin Suriye sınırından IŞİD’e katılmak için geçerken yakalanan şüphelileri Malezya’ya göndermesinin ardından ilişkilerin gerildiği açıklanırken, Kuala Lumpur’un militan olabilecek isimlerin haber verilmeksizin serbest bırakılmasından dolayı rahatsız olduğu öne sürüldü.

Reuters’a konuşan bir isim “Türkiye uluslararası prosedürü uygulamalıydı. Öncelikle en son görüldükleri yere götürülmeli sonra da gönderecekleri ülkeye haber vermelilerdi” ifadesini kullandı.

Bu ay gerçekleşecek Güneydoğu Asya Oyunları öncesinde güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı ülkede açıklamayı yapan kişi ismini gizli tutmayı tercih etti. Malezya’ya gönderilen isimlerden bazılarına ulaşılamadığı ve kaybolduğu kaydedilirken geçtiğimiz hafta Malezya’nın Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, “Türkiye’den gönderilen en az 16 militanı arıyoruz” demişti.

Güvenlik güçleri militanların Malezya’yı tercih ettiğini söylerken birçokları Malezya’nın diğer ülkelerle vizesiz anlaşması olduğu için böyle bir tercih yaptığını dile getirdi.

Reuters, Kuala Lumpur’daki temsilciliğin geri dönüş yapmadığını söylerken, güvenlik güçleri, “Suriye bağlantılı unsurların Malezya’da olmasından endişe ediyoruz” ifadesini kullandı.
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