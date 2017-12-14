FED'in kararından sonra Altında sert hareket

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Washington'da gerçekleştirdiği iki gün süren toplantının ardından yaptığı açıklamada faizlerin artışı yönünde karar aldıklarını belirtti. Fed faizleri 25 baz puan arttırarak yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltti.
Karar öncesinde 3,82 seviyesinde olan dolar, karar sonrası tepki vermezken Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrasında 3,81 seviyesine geriledi.
Altın ise sert yükseliş gösterdi. Karar öncesinde 1.247 dolar seviyesinde bulunan altının onsu karar sonrası günlük bazda yüzde 0,65 artışla 1252 dolar seviyesine yükseldi. Altının onsu yükselişini sürdürerek yüzde 0,85 artışla 1255,11 seviyesine kadar çıktı.