Belçika'daki eski hapishane hücrelerinde Türkiye'deki zulüm anlatılıyor!

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlayan çocuk, kadın demeden 7’den 77’ye gazeteci, avukat, hakim, savcı, işadamı, akademisyenlere yönelik zulüm bütün dünyada yankılanıyor. AKP hükümeti ve güdümlü yargı eliyle suçsuz yere 60 binden fazla insan hapse atıldı. Halen 700’den fazla bebek ve çocuk anneleriyle hapiste. 500’ün üzerinde avukat, 250’den fazla gazeteci tutuklandı. Türkiye’deki zulmü anlatmak isteyen Belçika’daki gönüllüler, ülkenin en eski hapishanelerinden birinde ‘OHAL’de Türkiye’ ismiyle zulmü anlatan bir fotoğraf sergisi açtı.







ESKİ HAPİSHANEYDİ HUKUK FAKÜLTESİ OLDU

Belçika’nın Limburg eyaletindeki avukat, hakim ve savcıların yetiştiği Hasselt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yıllarca cezaevi olarak kullanıldı. Bugün hukukçuların eğitimlerini sürdürdüğü bina, hapishanesi hücrelerinden ve koridorlarından oluşuyor. 1859 yıllardan başlamak üzere cezaevi olarak kullanılan bina 2000’li yıllarda renove edilerek üniversitenin hukuk fakültesine çevrilmiş. Hapishane hücrelerinin yanıbaşındaki fotoğraflar ise Türkiye’de son bir yılda büyüyen zulmü anlatıyor.





ONBİNLERİN MAĞDURİYETİ CEZAEVİ HÜCRELERİNİN YANIBAŞINDA





Sergide gazeteciler Enis Berberoğlu,Şahin Alpay, Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Murat Sabuncu, Nazlı Ilıcak Ahmet Şık, Ayşenur Parıldak, aktivist ve eğitimci Veli Saçılık, Avukat Ayşenur Çağatay, Diyarbakır’da öldürülen Kemal Kürküt, insan hakları savunucuları İdil Eser, Osman Kavala, açlık orucunda gözaltına alınıp tutuklanan aylarca haksız hapis yatan KHK mağdurları Semih Özakça, Nuriye Gülmen, intihar eden Doktor Hasan Orhan Çetin’in, 81 yaşında aylarca tutuklu kalan Mustafa Türk’ün mağduriyetleri, Midilli üzerinden Avrupa’ya iltica ederken hayatını kaybeden Hüseyin-Nur Maden ailesinin trajedik ölümleri ve sayıları 700’ü bulan tutuklu bebek ve çocukların dramları yer alıyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle açılan sergide 56 fotoğrafla zulümler resmediliyor. Sergi bir hafta boyunca Hasselt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ziyaret edilebiliyor.







