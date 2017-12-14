Türkiye ekonomisi gerçekte nasıl büyüdü?

Türkiye adı konulmamış bir krizin içerisinde dövizdeki dalgalanma, Yurt dışı borç faizlerinin sürekli yükselmesi hesapları alt üst ediyor. Bir de Yılbaşında artacak vergiler iş dünyasını daha da tedirgin ediyor. Ancak TUİK'in açıkladığı büyüme rakamı beklenin üzerine gelince İş dünyası acaba bu büyüme bize niçin yansımıyor eleştirilerine neden oluyor. Uzmanlar özellikle büyümenin kaynağı belli olmayan para ile yandaşlara dağıtılan kredinin etkisi olduğu görüşünde ..





Erkam Tufan ile 30 dakika programına katılan Ekonomist Prof . Dr. Elvan Aktaş Türkiye'nin ekonomik rakamlarını değerlendirdi. Türkiye'nin büyük bir kayıt dışı ekonomi yaşadığına dikkat çeken Aktaş rakamların aldatıcı olduğuna dikkat çekti