Fed, faiz kararını açıkladı









Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Fed, fonlama oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2.00 – 2.25 seviyesinden yüzde 2.5 – 2.50'ye yükseltti.





Aralık toplantısında alınan karar ile birlikte banka, 2018'de 25'er baz puanlık toplam dört faiz artırımı gerçekleştirmiş oldu.





Federal Açık Piyasa Komtesi'nin (FOMC) yılın son politika toplantısında faiz artırımına gitmesi büyük ölçüde bekleniyordu.





Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi

Piyasada dikkatler beklenen faiz artırımından çok politika yapıcıların 2019 yılındaki sıkılaştırma temposuna ilişkin tahminlerinde değişiklik olup olmayacağı üzerinde yoğunlaşmıştı. Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi.





Fed'in Aralık toplantısı öncesinde yetkililerin faiz patikasına ilişkin tahminlerini gösteren noktasal grafikte medyan beklentisi 2019 için üç faiz artırımını işaret ediyordu.