Almanların ünlü dergisi muhabirinin kurgu haber yaptığını duyurdu

Der Spiegel'in ödüllü muhabiri Claas Relotius'un yıllarca yalan haber ve uydurma analizler yazdığı ortaya çıktı. Skandalı, derginin kendisi ortaya çıkardı, Relotius istifa etti.





Relotius 7 yıldır çalıştığı dergide 1.5 yıldır da editörlük yapıyordu. Relotius'un Suriyeli mülteci bir çocuk hakkında yazdığı haber yakın zamanda 'Alman Muhabir Ödülü'ne layık görülmüştü. Ancak Relotius'un haberindeki bir çok bilgiyi (alıntılar, yerler, sahneler ve insanları) uydurduğu ortaya çıktı.













33 yaşındaki gazetecinin son yıllarda yazdığı birçok haber ödüle değer görülmüştü. Bunlar arasında CNN'in verdiği "Yılın Gazetecisi" ödülü de yer alıyor. Relotius, haberinde IŞİD-Suriye ve ABD-Meksika gibi kriz ve iç savaş yaşanan bölgelere öncelik veriyordu.





Skandalı ortaya çıkaran Spiegel, konuyla ilgili yaptığı haberde, "Yakın tarihi tahrip etti, kurnazca bir şekilde biçimlendirdi" ifadelerine yer verdi. Habere göre Relotius uydurma hikayeleri için Facebook ve YouTube videolardan, eski gazetelerden ve bloglardaki fotoğraflardan yararlandı. Kurgu haberlerinde "küçük bir tanrı gibi" sadece kağıtlarda yaşayan insanlar icat etti.





Relotius'un son derece popüler ve yetkin bir gazeteci olarak kabul edildiğine dikkat çeken Spiegel, haberinde editörün itiraflarının kendilerini şok ettiğini belirtti.





Spiegel, araştırma ve doğrulamanın güvenilirliğini yinelemek ve editörlük çalışmasına olan güveni yeniden tesis etmek için iş akışlarını, dokümantasyon gerekliliklerini ve kurumsal koşulları şirket içinde yeniden gözden geçirdiğini duyurdu. Dergi halka olası sahtecilik ve manipülasyonları rapor etmesi çağrısında da bulundu.





Spiegel çalışanlarından ve dışarıdan kişilerden oluşacak bağımsız bir komisyon, manipülasyona yönelik tüm referansları takip edecek. Komisyonda Spiegel'in eski ikinci baş editörü Clemens Hoeges ve eski yazarlarından Stefan Weigel'ın da yer alacağı belirtildi.





Yaşanan skandaldan Relotius'un yazdığı politik dergi "Cicero", "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag", "Financial Times Germany", "taz" ve "SZ dergisi" de dahil olmak üzere başka medya kurumlarının da etkilenebileceğine dikkat çekildi.





Haber Alman medyasında geniş bulurken, "Der Spiegel kendi evinde dolandırıldı" ifadelerine yer verildi.