Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da ‘Sarı Yelekliler’ yasağı /19 Aralık 2018 22:56

Ankara’da ‘Sarı Yelekliler’ yasağı

Ankara’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) ‘Sarı Yelekliler’e dair etkinlik yasaklandı

Ankara’da ‘Sarı Yelekliler’ yasağı

ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü, ‘Neoliberalizmin Çıkmazı:  Sarı Yelekliler’ başlıklı bir etkinlik düzenleyecekti.
Ancak valiliğin etkinliğe izin vermediği bildirildi. Yasak kararını kulüp Facebook sayfasından duyurdu.


Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Önceki hafta da bir başka topluluğun bu konuda düzenleyeceği etkinlik yine valilik yasağıyla yapılamamıştı. Anlaşılan o ki, ODTÜ’de Sarı Yelekliler’in tartışılması bile iktidara korku salmaya yeter hale geldi. Fransa sokaklarına dökülen milyonlar, AKP iktidarına Gezi’nin kabusunu hatırlatmış olmalı ki, öğrencilerin sınıflarda toplanıp tartışma yapmasını dahi engellemeye çalışıyorlar.”
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