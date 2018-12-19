Ankara’da ‘Sarı Yelekliler’ yasağı

ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü, ‘Neoliberalizmin Çıkmazı: Sarı Yelekliler’ başlıklı bir etkinlik düzenleyecekti.

Ancak valiliğin etkinliğe izin vermediği bildirildi. Yasak kararını kulüp Facebook sayfasından duyurdu.











Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Önceki hafta da bir başka topluluğun bu konuda düzenleyeceği etkinlik yine valilik yasağıyla yapılamamıştı. Anlaşılan o ki, ODTÜ’de Sarı Yelekliler’in tartışılması bile iktidara korku salmaya yeter hale geldi. Fransa sokaklarına dökülen milyonlar, AKP iktidarına Gezi’nin kabusunu hatırlatmış olmalı ki, öğrencilerin sınıflarda toplanıp tartışma yapmasını dahi engellemeye çalışıyorlar.”