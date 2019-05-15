Fatih Portakal’dan İGDAŞ’a sayaç sorusu!

FOX Ana Haber’in sunucusu gazeteci Fatih Portakal, İBB’ye bağlı olarak çalışan İGDAŞ’a sayçların vatandaşa sorulmadan değiştirilmesi ve sayaçlardan iki kez okuma yapılmasıyla ilgili bir dizi soru sordu.







İGDAŞ’ın verdiği yanıtı da yayımlayan Portakal şu ifadeleri kullandı;





“Açıklama var @igdaskurumsal.Diyorum ki: 1-Bana sormadan sayacımi nasil değistiriyorsunuz? 2-Hadi haber vermediniz değistirdiniz, peki neden iki kere sayaç okuyorsunuz? 3-Kurumunuzu zan altinda birakmiyorum, soru soruyorum 4-Kurumlara guvenim kalmadigi icin hakkimi ariyorum.”







