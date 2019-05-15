Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal’dan İGDAŞ’a sayaç sorusu! /15 Mayıs 2019 20:25

Fatih Portakal’dan İGDAŞ’a sayaç sorusu!

Gazeteci Fatih Portakal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye (İGDAŞ) sayaçların değiştirilmesiyle ilgili bir dizi soru yöneltti.

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FOX Ana Haber’in sunucusu gazeteci Fatih Portakal, İBB’ye bağlı olarak çalışan İGDAŞ’a sayçların vatandaşa sorulmadan değiştirilmesi ve sayaçlardan iki kez okuma yapılmasıyla ilgili bir dizi soru sordu.

İGDAŞ’ın verdiği yanıtı da yayımlayan Portakal şu ifadeleri kullandı;

“Açıklama var @igdaskurumsal.Diyorum ki: 1-Bana sormadan sayacımi nasil değistiriyorsunuz? 2-Hadi haber vermediniz değistirdiniz, peki neden iki kere sayaç okuyorsunuz? 3-Kurumunuzu zan altinda birakmiyorum, soru soruyorum 4-Kurumlara guvenim kalmadigi icin hakkimi ariyorum.”


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