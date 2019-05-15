F-35 ve S-400 krizinde yeni gelişme

Komitenin tasarısında, F-35 teslimatı için federal bütçenin kullanılmasının yasaklanması teklif ediliyor. ABD Kongresi’nde politakalara etkide bulunmak için bütçe kullanımının engellenmesi sık sık kullanılan bir yöntem.

BBC’nin haberine göre, bu tasarıda da, uçakların Türkiye’ye teslimi için örneğin yakıt ikmali masraflarının karşılanması ve pilotlara ödeme yapılması engelleniyor.





Türkiye, Washington’ın diğer NATO müttefikleri gibi F-35’lerin hem alıcısı hem de üretim ortağı. Ancak ABD’li yetkililer Türkiye’nin Rus füze sistemini satın almasının, Lockeed Martin şirketinin imal ettiği F-35 jetlerinin güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.





Trump daha fazla para istiyor





S-400 ve F-35 tartışmaları, Washington ve Ankara ilişkilerinde gerilim yaratıyor.





S-400 VE F-35 KRİZİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER





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Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’den ortak S-400 tasarısı: ‘Bir tane bile F-35 savaş uçağı Türkiye’ye teslim edilmemeli’





Temsilciler Meclisi’nin Savunma Tahsisatı Alt Komitesi, Savunma Bakanlığı’nın bütçesini bugün ele alacak. F-35 harcaması, 690 milyar dolarlık bütçenin küçük bir kısmı.





Tasarının yasalaşıp yasalaşmayacağı ya da yasalaşırsa bunun ne zaman olacağı belirsiz. Tasarının yasalaşması için, Demokrat Partililerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nden ve Cumhuriyetçilerin denetimindeki Senato’dan geçmesi gerekiyor.





Tasarının aynı zamanda, Savunma Bakanlığı için Temsilciler Meclisi’ndeki demokratların vermek istediğinden daha fazla, 750 milyar dolar bütçe isteyen Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor.





ÇAVUŞOĞLU: BİTMİŞ BİR ANLAŞMA NEDEN ERTELEMEYİ KONUŞALIM





ABD’de gelen haberlerden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan S-400 krizi ile ilgili “Erteleme ya da durdurma söz konusu değil. S-400 bitmiş bir anlaşma neden ertelemeyi konuşalım” dedi.