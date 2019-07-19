Fatih Erbakan o binaya parti tabelasını astı

Yeniden Refah Partisi'nin tabelası, bir süre önce Saadet Partisi tarafından boşaltılan binaya asıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, altyapı ve haberleşme sistemlerinde sıkıntılar bulunan binada tadilat çalışmalarının devam ettiğini belirterek Kurban Bayramı'ndan sonra resmi açılış yapacaklarını söyledi.





Parti tabelasının bugün genel merkez binasının girişine asıldığını ifade eden Pamukçu, "Yaşlı bir bina. 1980'li yıllardan beri bu davanın hizmetinde olan bir bina. Milli Görüş'e uzun yıllar hizmet etmiş, dolayısıyla manevi havası bizim için çok önemli bir bina. Bundan istifade etmek istedik. Tabii ki tabelamızı başka yere asamadık, bu binaya astık. Aynı yerde siyaset yapmak önemliydi" dedi.



