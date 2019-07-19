Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde istifa... /19 Temmuz 2019 23:33

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde istifa...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde belediye bünyesindeki BELPLAS şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirilen İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu, danışman olarak göreve İyi Parti eski yöneticilerini getirmek istedi. Mansur Yavaş'ın bu duruma itiraz etmesi üzerineyse Köylüoğlu, görevinden istifa etti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde belediye bünyesindeki BELPLAS şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirilen İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu, danışman olarak göreve İyi Parti eski yöneticilerini getirmek istedi. Mansur Yavaş'ın bu duruma itiraz etmesi üzerineyse Köylüoğlu, görevinden istifa etti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; Faruk Köylüoğlu, belediyenin yol çizgilerini üreten ve ilaçlama işlerini yapan BELPLAS şirketinin Yönetim Kurul Başkanı yapılmıştı. Göreve başlayan Faruk Köylüoğlu, seçimlerde Mansur Yavaş için çalışan İyi Parti eski il yöneticilerinden Nafiz Atak, Nadir Çetinkaya, Evrim Kızıldemir’in de aralarında bulunduğu kişileri danışman olarak görevlendirmek istedi. Bu görevlendirmeyi Mansur Yavaş kabul etmeyince Faruk Köylüoğlu da yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Köylüoğlu’nun istifadan vazgeçirmek için çabalar devam ederken göreve alınan kişiler konusunda zaman zaman CHP ve İYİ partililer arasında sorun yaşandığı ve bunun aşılması için parti yöneticilerinin de devreye girdiği öğrenildi.
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