İran'dan İngiltere'yi kızdıracak adım: El koydular

İngiliz bandıralı Stena Impero petrol tankerinin, Suudi Arabistan'ın Cübeyl limanına doğru yol almaktayken, farklı bir rotada hareket ettiği görüldü. İran tarafından alıkonulmakta olduğundan kuşku duyulan tankerin İran'ın Keşm adasına doğru yol aldığı görülürken, kısa bir süre sonra İran Devrim Muhafızları'ndan tankerin alıkonulduğu açıklaması geldi.





Tanker sahipleri bir süredir irtibat kuramadıklarını bildirdikleri gemiyle son görüşmeleri sırasında bazı küçük gemiler ve bir helikopter tarafından uluslararası sularda taciz edildiğini öğrendiklerini iddia ediyor.





İran'a dönük yaptırımlarla ilgili gerginlik, geçtiğimiz haftalarda bir İran gemisinin Cebelitarık yakınında İngilizler tarafından alıkonulmasıyla yeni bir boyut kazanmıştı.