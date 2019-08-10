Günde üç bardaktan fazla kahve içenler dikkat: 'Riski artırıyor' iddiası

Son araştırmalara göre çok fazla kahve içmek migren riskinin artmasına neden olabiliyor.





American Journal of Medicine'de yayımlanan bir çalışmada, Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi (BIDMC), Brigham & Kadın Hastanesi ve Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan (HSPH) araştırmacılar, kafeinli içeceklerin migreni tetikleme olasılığını değerlendirdi.





Araştırmacılar migreni olanlarda kahve, kola ve çay gibi kafeinli içeceklerin bir veya iki porsiyon tüketilmesinin o gün baş ağrısına neden olmadığını belirledi.





Fakat araştırmaya göre üç ya da daha fazla bardak içmek aynı gün veya ertesi gün görülebilecek migren ağrısı ihtimalini artırıyor.





NHS'e göre, migren “başın bir tarafında zonklayan bir ağrı olarak hissedilen ılımlı veya şiddetli bir baş ağrısı.”





Aynı zamanda birçok insanda hasta hissetmek, hasta olmak ve ışığa veya sese karşı artan hassasiyet gibi belirtiler görülüyor.





Migren Araştırma Vakfı (MRF) migrenin dünyadaki en yaygın üçüncü hastalık olduğunu ve dünya çapında yaklaşık 1.04 milyar yetişkini etkilediğini belirtti.





Prospektif kohort çalışmasında (farklı niteliklere sahip bir grubun belirli bir zaman boyunca düzenli takip edilmesi) 98 yetişkin her sabah ve akşam en az 6 hafta boyunca elektronik günlük doldurdu.





Her gün tükettiği kafeinli kahve, çay, yumuşak içecek ve enerji içeceği ve sayısını kaydetti.





Ayrıca önceki günlük kaydından bu yana tecrübe ettiği migren ağrılarını başlangıç, süre, yoğunluk ve kullanılan ilaçlar gibi detaylarla beraber günlük iki kez raporladı.





Katılımcılar ayrıca ilaç kullanımı, alkollü içecek alımı, aktivite seviyeleri, depresif belirtiler, psikolojik stres, uyku düzenleri ve adet döngüleri gibi diğer yaygın migren tetikleyicileri hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.





Bilim insanları kişinin kafeinli içecek tükettiği günlerde yaşadığı migren ağrılarıyla kafeinli içecek tüketmediği günlerde yaşadığı migren ağrılarını karşılaştırdı.





Böylelikle cinsiyet, yaş ve diğer bireysel, demografik, davranışsal ve çevresel faktörlerin verileri etkileme ihtimali ortadan kaldırıldı.





Verilere göre üç kafeinli içecek tüketenlerin o gün migren ağrısı yaşama ihtimali yüzde 27'ydi.





Temel veriler katılımcıların genellikle ayda ortalama 5 baş ağrısı yaşadığını ve yüzde 66'sının çoğu zaman günde bir yahut iki kafeinli içecek tükettiğini gösteriyor.





Baş araştırmacı Elizabeth Mostofsky kafeinin migrenlerle ilgili rolünün “özellikle karmaşık" olduğunu, "çünkü bir saldırıyı tetikleyebildiği gibi belirtilerin dindirilmesine de yardımcı olabileceğini” söyledi.





Mostofsky şunları ekledi:





"Kafeinin etkisi hem doza hem de sıklığına bağlı ama kafeinli içecek alımını takip eden migren ağrılarının riskine dair az sayıda çalışma bulunduğundan, migren hastalarına beslenme önerileri vermek için yeterli kanıt yok."





Bulgular, Florida Atlantik Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesi tarafından yakın zamanda yayımlanan, yatmadan hemen önce kahve veya çay içmenin uyku kalitesini etkilemediğini belirten yakın tarihli bir rapordan hemen sonra çıktı.





Çalışmaya göre nikotin ve alkol uyku süresi ve verimliliğini bozarken - örneğin yatmadan önce içilen bir sigara insomniyakların (düzenli olarak uyuyamayan bir kişi) uykusundan 42 dakika alıyor- kafeinin herhangi bir etkisi olmadığı görülüyor.









(Sarah Young August - Çeviri: Noyan Öztürk / https://www.independentturkish.com)



