Facebook televizyonculuğa başlıyor

Facebook TV ile sosyal medya devi Facebook kendi TV platformu ve TV uygulamasını kurmayı hazırlanıyor. Televizyonun bir kutu sistemiyle çalışması bekleniyor.





Sosyal medyanın lideri Facebook büyümesini sürdürüyor. Diğer sosyal medya uygulamalarının alanına girmekten çekinmeyen şirket şimdi de gözünü talebe göre yayın yapan televizyonculuğa dikti. Kendi televizyon platformunu oluşturmak isteyen Facebook, konu ile ilgili çalışmalara başladı.





Wall Street Journal'ın haberine göre, sosyal medya devi kullanıcılarına kullanıcının seçim yapabildiği video hizmetleri vermeyi amaçlıyor. Hem reklam gösterimlerinde hem programlar bazında şu sıralar araştırmalar yapılıyor.





Apple TV, Chromecast gibi kutu sistemlerine uygulama yüklenerek Facebook TV'nin her kullanıcıya eriştirilmesi planlanıyor.