Samanyolu Haber /Gündem / Son mermiye kadar... /05 Ocak 2017 23:51

Son mermiye kadar...

Kahraman şehit polis Fethi Sekin'in teröristlerle çatıştığı anlar...

Kahraman polis Fethi Sekin teröristlerin üzerine koşup son mermisine kadar çatışmış

Son mermiye kadar...

İzmir'de Bayraklı'da bulunan adliyenin hakim ve savcıların kullandığı kapısı yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. 

Polisin kontrolü sırasında aracın patlatılmasının ardından güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 

Çatışmada biri polis biri adliye görevlisi 2 kişi şehit oldu, 5 kişi de yaralandı. 

Bomba bulunduğu belirtilen ikinci bir araç ise kontrollü şekilde patlatıldı.

Çatışmada 2 terörist öldürüldü.

O teröristleri canı pahasına polis memuru Fethi Sekin'in durdurduğu ortaya çıktı.

Adliye yakınındaki bir şantiyede çalışan işçiler tarafından çekilen görüntüler şehit polisin teröristlerin üzerine doğru koştuğu görülüyor.

Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, mermisi bitince oradan uzaklaşmaya çalışıyor ancak 2. terörist tarafından şehit ediliyor.

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