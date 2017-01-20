Elektrik yetmiyor,Büyükşehirler yine karanlığa gömülecek

İstanbul, Antalya, Hatay ve Adana haftasonu yine karanlığa gömülecek0500 Hafta içi sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle isyan eden vatandaşlar, hafta sonunu da elektrik kesintisiyle karşılayacak.





İstanbullular hafta sonunu da elektrik kesintisiyle karşılayacak. BEDAŞ'tan yapılan duyuruya göre; Zekeriyaköy, Fatih, Sariyer gibi pek çok İstanbul ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Ayrıca Adana, Antalya, Hatay ve Adana gibi pek çok büyük ilde de kesintiler yaşanacak? Peki, başka hangi il ve ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte, hafta sonunda elektrik kesintisi yaşanacak iller ve ilçeleri.

21 Ocak 2017 Cumartesi günü planlı kesinti programı

- ZEKERİYAKÖY Mh., FİLKULAĞI Sk., AHLAT Sk., AKÇAAĞAÇ Sk., ÇAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., 3 Cd., 1.CD Cd., ÇAYIR GÜZELİ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4694-4351)

- YENİ MAHALLE Mh., HATBOYU Cd., İMARET Cd., 3.ÇEŞME Sk., TÜRBE Sk., SARIKAYA Sk., CENNET Mh., OKUL Sk., 610. Sk., 609. Sk., HATBOYU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 07:00-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4702-11650)

- FATİH Mh., İSTANBUL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 07:00-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4701-11007)

- HÜRRİYET Mh., ARNAVUTTEPE Cd., BAHADIRHAN Cd., OKUL 2 ÇIKMAZI Sk., OKUL YOLU 1 Sk., SOMUNCU Sk., OYUNBOZAN Sk., SOYBAŞI Sk., TIRMIK Sk., TOZKOPARAN Sk., TÖRE Sk., TRAFO YOLU Sk., TOPÇULAR Sk., TULUMBACILAR Sk., TURGUTREİS 2 Sk., TURNALAR Sk., TUTKALCI Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4731-24394

- YENİKÖY Mh., FIRIN Sk., DEFİNE Sk., YENİKÖY YAĞHANESİ Sk., SAİT HALİM PAŞA Cd., GÜZEL KÖŞKLER Sk., SİMİTÇİ SALİH Sk., YASEMEN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4742-4447)

22 Ocak 2017 Pazar günü planlı kesinti programı

- MASLAK Mh., AOS 13. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4729-4148)

- KUMBURGAZ Mh., YALI Cd., TULUMBADERE Cd., ŞAHİKA Sk., ŞAN Sk., VOLKAN Sk., KÜRK Cd., E5 KUZEY YANYOL Cd., ÇİFTLİK 1 Sk., YENİMAHALLE Mh., MENZİL Sk., KÜNK Cd., RECEP YAZICIOĞLU Cd., BENGÜ 2 Sk., ÖRGÜN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4732-24323)

- AKÇABURGAZ Mh., HALİL FAHRİ ORMAN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4752-21980)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ARİF AĞA Sk., ATA 1 Sk., ATATÜRK Cd., BARIŞ Sk., BLOKLAR Sk., BOYNER Sk., ÇAVUŞ Sk., ÇINAR Cd., DEĞİRMENBAHÇE Cd., ELİF Sk., ERCİYES 1 Sk., ERDAL Sk., GÜNDÜZ Sk., HUZUR Sk., IHLAMUR 3 Sk., KAHRAMAN Sk., KARAKOL Sk., KAVAK Sk., KAYA 1 Sk., KAYALIK Sk., KÖYALTI Sk., NİGAR Sk., OKUL 2 Sk., ORUÇ REİS Sk., ÖKSÜZ Sk., PAKTAŞ Sk.,PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK Cd., REMZİ ÖZKAYA Sk., SANAYİ Cd., SİTELER Cd., YILDIRIM BEYAZIT Cd., ÇOBANÇEŞME Mh., ALTAY Sk., AŞİYAN 1 Sk., DUMLUPINAR Cd., KIMIZ Sk., MANAVGAT Sk., MİTHATPAŞA Cd., OKUL Sk., SELVİ Sk., SERİK Sk., TEPECİK Sk., YAPRAK 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında KARTALTEPE Mh., ÇOBANÇEŞME FİDANLIK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 07:00-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4707-31028 )

- İSTİNYE Mh., YENİKÖY Mh., FERAHEVLER Mh., TARABYA Mh., KİREÇBURNU Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4728-4001)

- CİBALİ Mh., ELVANZADE CAMİİ Sk., CEMALETTİN EFENDİ Sk., TEPEDELEN Sk., SALİHPAŞA Cd., YEŞİL TULUMBA Sk., YENİ TULUMBA ÇIKMAZI Sk., ÜSKÜPLÜ Cd., ATATÜRK Bul., BOSTAN HAMAMI Sk., PEKMEZCİ Sk., FUKARABABASI Sk., SARIDEMİR Mh., RAGIP GÜMÜŞPALA Cd., RÜSTEMPAŞA Mh., RAGIP GÜMÜŞPALA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4730-2825-2254)

- MİMAR SİNAN Mh., İLHAN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4733-25238-25239)

Antalya'nın pek çok ilçesinde , Hatay’ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi, Adana’nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak



