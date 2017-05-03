F-16 pilotlarına mecburi hizmet

Gazeteci Ahmet Takan Yeniçağ Gazetesindeki köşesinde en son iddiayı paylaştı







En son çıkarılan KHK'larda Türk Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen pilot sayısının 120 olduğu kaydediliyor. Hava Kuvvetleri'ndeki kaynaklara göre, son ihraçlarla özellikle F-16'larda uçan pilot sayısında çok kritik bir seviyeye düşüldü. Hava Kuvvetleri'ndeki askeri kaynaklar, bu önemli açığı kapatmak için yeni çalışmalar yapıldığını belirtiyor. Söz konusu hazırlıklara göre, açığı kapatmak için en son istifa eden F-16 pilotlarından başlamak üzere geriye giderek, Türk Hava Yolları ve özel şirketlerde çalışan pilotlarımız zorunlu olarak geriye çağrılacak. Göreve çağrılacak F-16 tecrübesi olan pilotların çalıştığı şirketlerle ilişkisi kesilmeyecek. Ancak, çağrıyı reddeden pilotların kamu görevlerinden ilişiği kesilecek. Hava Kuvvetleri'nde göreve tekrar dönmeyi kabul eden pilotlara ise emsallerinin bulunduğu rütbe verilecek. Maaşlarında kayıpları olmayacak.