Reza Zarrab davasında son gelişme









ABD’de tutuklu olarak yargılanan Zarrab, Trump’ın danışmanını da kattığı hukuk ekibini Ankara’ya Erdoğan ile görüşmeye yolladı. 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının da kilit ismi olan Zarrab, servetini ve Türkiye’deki ilişkilerini bir anlaşma ile kurtulmak için kullanıyor.







Federal Yargıç Richard Berman bugün savunmaya ek sorular yönelterek, New York Belediye Başkanı Rudolp Giuliani ile eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey’in veya ait oldukları firmaların Iran, Halkbank veya Türkiye tarafından tutulup tutulmadıklarını sordu.



ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanan İran asıllı Reza Zarrab, hukuk ekibine dahil olan Rudy Giuliani ve Michael Mukasey ile ilgili duruşma bugünkü oturumda bitmedi 11 Mayıs'a ertelenen duruşmada Avukatların durumu görüşülecek.