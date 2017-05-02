Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab davasında son gelişme /02 Mayıs 2017 23:49

Reza Zarrab davasında son gelişme

Reza Zarrab, hukuk ekibine dahil olan Rudy Giuliani ve Michael Mukasey ile ilgili duruşma bugün bitmedi

Best of Reza Zarrab

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanan İran asıllı  Reza Zarrab, hukuk ekibine dahil  olan Rudy Giuliani ve Michael Mukasey ile ilgili duruşma bugünkü oturumda bitmedi 11 Mayıs'a ertelenen duruşmada Avukatların durumu görüşülecek. 


ABD’de tutuklu olarak yargılanan Zarrab, Trump’ın danışmanını da kattığı hukuk ekibini Ankara’ya Erdoğan ile görüşmeye yolladı. 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının da kilit ismi olan Zarrab, servetini ve Türkiye’deki ilişkilerini bir anlaşma ile kurtulmak için kullanıyor.

Federal Yargıç Richard Berman bugün savunmaya ek sorular yönelterek, New York Belediye Başkanı Rudolp Giuliani ile eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey’in veya ait oldukları firmaların Iran, Halkbank veya Türkiye tarafından tutulup tutulmadıklarını sordu.
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