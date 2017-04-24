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Evler nehre doğru kaydı
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Evler nehre doğru kaydı
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24 Nisan 2017 15:17
Evler nehre doğru kaydı
Vietnam'da 19 ev nehir tarafından yutuldu. Evlerin kayması kameralara işte böyle yansıdı
19 ev bir anda suya gömüldü
Nehir kıyısındaki evleri ile ünlü Vietnam'da yaşanan toprak kayması bu evlerin güvenliğini gündeme getirdi. Nehir Kıyısındaki 19 ev bir anda nehrin dibini boyladı. Toprak kaymasında can kaybı yaşanmadı
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