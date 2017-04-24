Samanyolu Haber /Dünya / Evler nehre doğru kaydı /24 Nisan 2017 15:17

Evler nehre doğru kaydı

Vietnam'da 19 ev nehir tarafından yutuldu. Evlerin kayması kameralara işte böyle yansıdı

19 ev bir anda suya gömüldü

Nehir kıyısındaki evleri ile ünlü Vietnam'da yaşanan toprak kayması bu evlerin güvenliğini gündeme getirdi. Nehir Kıyısındaki 19 ev bir anda nehrin dibini boyladı. Toprak kaymasında can kaybı yaşanmadı  
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19 ev bir anda suya gömüldü

19 ev bir anda suya gömüldü

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