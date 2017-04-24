Kumpas demek Tayyip Bey'i savunmaktır, bizi Erdoğan hapse attı

Odatv Davası'nda yargılanıp beraat eden Yalçın Küçük Ergenekon ve Balyoz sürecine ilişkin açıklama yaptı.





Odatv'nin sorularını cevaplayan küçük, Erdoğan'ın 'Cemaat bizi kandırdı' ve 'Kumpas' sözlerine tepki gösterdi:





"Bu davaya kumpas demek Tayyip Bey’i savunmaktır. Hukukçumuz, benim de avukatım, Hasan Fehmi Üstadım da konuşmasında çok çok iyi söyledi. Bütün yanlışları yapan adam Doğu Perinçek “kumpas” diyor. Böyle kumpas falan olmaz, devlet yapmıştır: Bizi devlet hapse attı, bizi Erdoğan Beyefendi hapse attı. Savcıyı o getirdi, savcıları devlet getirir. Nitekim Ahmet Şık’ın bir daha hapse girmesinin sebeplerinden biri de budur, konuşmalarında bu noktaya parmak bastı. Kumpas sözlerine karşı tutum aldı, “Bizi hapse atanlar hesabını vermeli” dedi, onun için tekrar hapse attılar. Ahmet Şık çok yürekli bir arkadaşımızdır."







Yalçın Küçük, o dönem ki tutuklamaların arkasında AKP'nin olduğunu söyledi:





"BU DEVLETİN DAVASIYDI"





"Bu böyle bir davadır. Mahkemede söyledim, bir daha söyleyeceğim: Nazlı Ilıcak, şu anda hapiste, “komik dava,” dedi. Buna dava denmez. Odatv davası başka davalardan tutuklayamadıkları insanları da tutuklamak için kuruldu. Bu hukuki bir dava değildir, biz bu davayı Samanyolu TV’den, Kollama dizisinden takip ederdik. Bu, devletin davasıydı. Gülen’in kumpasıymış, ne diyorsunuz siz, Başbakan ile Gülen birbirinden ayrı mıydı? Bir de Hayati Yazıcı vardı, Akepe’nin adamı, onlar söylemeden bizler tutuklanmazdık, bunu bilin. Beni Gülen’den daha çok Hayati Yazıcı tutuklardı, biz ona bakardık.







Mahkeme lütfetti, bize süre verdi, hem sanıklarımız hem de avukatlarımız mahkemeyi doğru bir biçimde tarihe geçirdi; bu bir devlet mahkemesiydi, bizi alan onlardır.