Samanyolu Haber /Gündem / Darbe davasında flaş tahliye kararı /24 Ocak 2017 20:50

Darbe davasında flaş tahliye kararı

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi.

Darbe davasında flaş tahliye kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Harp Okulu Komutanlığı tatbiki eğitim kampı faaliyetleri kapsamında Temel Paraşüt Eğitimi için İstanbul'dan Ankara'ya gelen ,Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında bulunan öğrencilerden 91'inin durumunu yeni deliller üzerine tekrar değerlendirdi. 

Savcılık, mahkemeden öğrencilerden 43'ünün tahliye edilmelerini istedi. 

Talebi değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 43 öğrencinin tahliyesine hükmetti. Mahkemenin kararının Sincan Cezaevi Müdürlüğüne iletilmesiyle öğrencilerin tahliyesine başlandı.
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