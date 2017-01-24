Darbe davasında flaş tahliye kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Harp Okulu Komutanlığı tatbiki eğitim kampı faaliyetleri kapsamında Temel Paraşüt Eğitimi için İstanbul'dan Ankara'ya gelen ,Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında bulunan öğrencilerden 91'inin durumunu yeni deliller üzerine tekrar değerlendirdi.
Savcılık, mahkemeden öğrencilerden 43'ünün tahliye edilmelerini istedi.
Talebi değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 43 öğrencinin tahliyesine hükmetti. Mahkemenin kararının Sincan Cezaevi Müdürlüğüne iletilmesiyle öğrencilerin tahliyesine başlandı.