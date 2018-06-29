Samanyolu Haber /Dünya / Eve zulaladığı 200 milyon dolarlık mücevheri satılıyor /29 Haziran 2018 18:01

Eve zulaladığı 200 milyon dolarlık mücevheri satılıyor

Malezya'nın Maliye Bakanı Lim Guan Eng, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı '1Malaysia Development Bhd (1MDB)' yolsuzluk soruşturmasında el konulan pırlanta kolye, taç, özel tasarım el çantalarından oluşan mücevher ve lüks eşyaların satılacağını söyledi.

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Lim, Necip ve akrabalarının evlerinde el konulan herşeyi paraya çevirmeye çalışacaklarını belirterek, bu miktarın, 1MDB devlet yatırım şirketinden çalındığı düşünülen yaklaşık 12.4 milyar dolar ile karşılaştırılamayacak kadar az olduğunu kaydetti.

Polis, geçen ayki seçim yenilgisinden sonra Necip'in evlerinde arama yaparak, 12 bin adet takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğüne el koymuş, bunların değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak, açıklanan değerin siyasi intikam amacıyla çarpıtıldığını savunmuştu.
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