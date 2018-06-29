Jandarma'da yeni dönem... Yükümlü asker almayı durduruyor...









Jandarma Teşkilatında haziran ayı itibarıyla askerlik görevini ifa eden bin 332 yedek subay ve 111 bin 341 erbaş/er olmak üzere toplam 112 bin 673 yükümlü yer alıyor.









Bu yıl içerisinde alınması planlanan 37 bin 82 personelden şu ana kadar 18 bin 313’ünün alımı tamamlanırken 18 bin 769’unun alım işlemlerinin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının profesyonelleştirilmesi amacıyla teşkilata yükümlü asker alınmayacağını ve her yıl 25-30 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı.