Bir hafta sonra ilk kez halkın arasında görüntülendi

Marmaris'te Selimiye mahallesi camisinde cuma namazı kılan İnce, vatandaşların selfie isteklerini de geri çevirmedi. İnce, hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek üniversite adaylarına da başarılar diledi.





24 Haziran seçimlerin ardından ailesiyle birlikte tatil için Marmaris'e giden İnce, Bodrum Limanı'na kayıtlı 'Arif Kaptan A' adlı gulet tekneyle koyları gezmeye çıktı. Selimiye mahallesinde tekneden inip cuma namazını kılan İnce, bağış kutusuna 100 lira bıraktı.





Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İnce, 'selfie' isteklerini de geri çevirmedi. Bir süre Selimiye İskelesi'nde dolaşan ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, ardından açıkta kendisini bekleyen tekneye geçip, tatiline kaldığı yerden devam etti.





İnce ve ailesinin 1 Temmuz Pazar gününe kadar Marmaris'in koylarında tatil yapacağı öğrenildi.



