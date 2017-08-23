Samanyolu Haber /Spor / Ünlü Futbolcu hayranları tarafından atılan Twit yüzünden gözaltına alınmış /23 Ağustos 2017 08:28

Ünlü Futbolcu hayranları tarafından atılan Twit yüzünden gözaltına alınmış

Amed Sportif'te forma giyen Deniz Naki, Twitter'da kendi adına açılmış bir hayran sayfasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Naki serbest bırakıldı.

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Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki, kendi adına açılmış bir Twitter hesabından Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Naki, hesabın kendisine ait olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, Amedsporlu futbolcu Deniz Naki’nin ismiyle açılan bir Twitter hesabından Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan savcılığın talimatı ile Amedsporlu Deniz Naki bugün gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan Deniz Naki, paylaşım yapılan hesabın kendisine ait olmadığını söyledi. Yapılan araştırmada Twitter hesabının Deniz Naki adına açılmış bir ‘fan’ sayfası olduğu tespit edilince, futbolcu Naki ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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