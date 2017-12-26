Samanyolu Haber /Gündem / Sezaryenle doğum yapan anne bebeğin nezarette emzirmek zorunda /26 Aralık 2017 10:34

Sezaryenle doğum yapan anne bebeğin nezarette emzirmek zorunda

Türkiye cezaevlerinde hukuksuz yere kalan 18 bin kadın ve 700’ün üzerindeki bebeğe her geçen gün yenileri ekleniyor.

SHABER3.COM

Türkiye cezaevlerinde hukuksuz yere kalan 18 bin kadın ve 700’ün üzerindeki bebeğe her geçen gün yenileri ekleniyor. Sezaryenle 25 gün önce doğum yapan Halime Kaman, bir hafta önce gözaltına alınıp İstanbul Vatan Emniyet’tin nezaretine atıldı. Her gün annesini emmesi gereken minik Vedat Akif ise Vatan Emniyet’e anneannesi ve dedesi tarafından getiriliyor. Kaman’ın 4 yaşındaki büyük oğlu Akif ise evde annesini bekliyor. Sürekli ağlayan Murat, annesini soruyor.

Bir haftadır nezarette olan Halime Kaman’ın itirazı dosya savcısı izinde olduğu için dikkate alınmıyor. Kaman’ın eşinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.


Gergerlioğlu: “Ayıptır Yahu…Biliyorum ki taşlaşmış kalpler dini argümanlarla bunu da geçiştirmiştir..!”

Eski Mazlum-Der Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu duruma isyan etti. “AYIPTIR YAHU…! 19 gün önce sezaryanla doğum yapmış Halime Kaman 1 haftadır gözaltında…Bebek sabah akşam emmeye götürülüyor, lohusalık, soğukta, yollardaki bu bebek kimsenin umurunda değil.İnsanlık öldü mü?Ne karar vereceksen ver…Yazıktır, ayıptır, günahtır..!” dedi.

Gergerlioğlu konuyla ilgili attığı ikinci twette ise “İnanamıyorum, binlerce olay yazıyorum da umurlarında değil dindarın, Ak Partilinin …, en son şu bebeğe yapılanı paylaştım, biliyorum ki taşlaşmış kalpler dini argümanlarla bunu da geçiştirmiştir..!”




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sezaryenle doğum yapan anne bebeğin nezarette emzirmek zorunda Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:52:09