Sezaryenle doğum yapan anne bebeğin nezarette emzirmek zorunda

Türkiye cezaevlerinde hukuksuz yere kalan 18 bin kadın ve 700’ün üzerindeki bebeğe her geçen gün yenileri ekleniyor. Sezaryenle 25 gün önce doğum yapan Halime Kaman, bir hafta önce gözaltına alınıp İstanbul Vatan Emniyet’tin nezaretine atıldı. Her gün annesini emmesi gereken minik Vedat Akif ise Vatan Emniyet’e anneannesi ve dedesi tarafından getiriliyor. Kaman’ın 4 yaşındaki büyük oğlu Akif ise evde annesini bekliyor. Sürekli ağlayan Murat, annesini soruyor.





Bir haftadır nezarette olan Halime Kaman’ın itirazı dosya savcısı izinde olduğu için dikkate alınmıyor. Kaman’ın eşinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.







