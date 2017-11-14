EURO tekrar rekor kırdı...

Dün 4.53 seviyesini geçerek rekor kıran euro, bugün de 4.54'ü geçerek bir zirve daha gördü. Sabah ilk işlemlerde 4.5188/4.5241 seviyesinde olan EURO, öğle saatlerine doğru yükselişe geçti.





EURO 4.54'Ü GÖRDÜ





Rekoru 4.5423'e taşıyan euro/TL, saat 11:24'te 4.5410'dan işlem gördü. eurodaki yükselişte Almanya'da 3. çeyrek büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Dolar kurunda ise işlemler 3.88 civarında gerçekleşiyor.





HAZİNE İHALELERİ İZLENECEK





Enflasyonda devam eden yükseliş ve Hazine'nin artan iç borç çevirme oranları son dönemde TL varlıklarda baskı yaratan unsurlardan biri olarak öne çıkarken, piyasalar bugün Hazine'nin gerçekleştireceği ihalelere gelecek talebi izleyecek.





Hazine bugün Kasım ayı borçlanma programı çerçevesinde yeni iki yıllık gösterge olacak olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ilk kez, 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.





TL'de ayrıca dolarda küresel değerlenme, ABD ile olan diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi, jeopolitik risklere ilişkin endişeler de baskı yaratmaya devam ediyor.