Konya Belediye logolu kamyon Rakka'dan çıktı

IŞİD'den kurtarılan Suriye'nin Rakka kentinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç ile ilgili açıklama geldi.





Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer şu açıklamayı yaptı:





"Araç kapısının üzerindeki logo bizim yaklaşık 15 yıl önce kullandığımız bir logoydu. Onlar çok eski araçlar. 20-30 yıllık. Bizim öyle, araç kapısının üzerindeki gibi logomuz yok. Biz 2004 yılından beri farklı bir logo kullanıyoruz. Muhtemelen bizim eski hurdaya çıkmış araçlarımız ihale ile satılıyor. O araçlardan biri olabilir. Doğru mu, değil mi araştırıyoruz. Konuyla ilgili gün içinde resmi açıklama yapacağız."