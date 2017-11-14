Samanyolu Haber /Gündem / Topbaş'ın projesi Havaray iptal edildi /14 Kasım 2017 13:36

Topbaş'ın projesi Havaray iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini söyledi.

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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında AKP Büyükçekmece ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı açılış töreninde Havaray projesi ile ilgili  "Bir metronun kilometresi 50 milyon dolara mal oluyor. Rakamları şöyle bir düşündüğünüz zaman 30-35 kilometre gibi, kilometrelerden bahsediyorum. Bizim bir Havaray projemiz var, Sefaköy’den Halkalı üzerinden 1 milyarın üzerinde bir iş ortaya çıkıyor, bunun ihalesini yaptık. Kazanan firma henüz daha netleşmedi, belirlenmedi. İhalesini yaptık, 1 milyar küsürden bahsediyorum. Bakın milyarları, trilyonları sıradan bir rakam gibi konuşuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

HAVARAY SİSTEMİ İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise bugün yaptığı açıklamada Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini söyledi.
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