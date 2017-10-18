Samanyolu Haber /Gündem / Ethem Sancak gazeteyi satınca eski Aydınlıkçı arkadaşını kovdular /18 Ekim 2017 13:22

Ethem Sancak gazeteyi satınca eski Aydınlıkçı arkadaşını kovdular

Güneş gazetesi yazarı Kayahan Uygur'un gazetedeki işine son verildi.

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Geçmişte Aydınlık Hareketi'nde olan Uygur, gazetenin eski patronu Ethem Sancak'la uzun yıllara dayanan arkadaşlığıyla biliniyordu. Sancak'ın gazeteyi satmasının ardından Uygur'un görevine hızla son verilmesi dikkat çekti. Odatv'nin edindiği bilgiye göre Uygur'un yazılarına son verilmesi gazetede Ethem Sancak etkilerinin bitirilmesi olarak yorumlandı.Uygur'un son yazısı gazetede 1 Ekim'de yayınlandı.

Yakın döneme kadar Es Medya Grubu'nun elinde olan Güneş gazetesi geçen günlerde satılmıştı. Grubun yeni sahibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre kaldığı Pınarhisar Cezaevi'nden arkadaşı Hasan Yeşildağ olduğu basına yansımıştı.
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