Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'da Diyanet camileri tartışma konusu oldu /18 Ekim 2017 13:42

Danimarka'da Diyanet camileri tartışma konusu oldu

Türkiye'nin desteğiyle kurulan camilerin sayılarındaki artış Danimarka'da tartışma konusu oldu.

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Ülkede yayın yapan Jyllands Posten isimli gazetede yer alan habere göre, Danimarka hükümeti, bu camilerde "politik mesaj içeren konuşmalar yapılabileceğinden" endişe duyuyor.

Parlamento ve hükümetin, "Türk camilerinin finansmanındaki problemleri giderebilecek" formülleri değerlendirdiği de belirtiliyor.

BBC Monitoring'in (İzleme Servisi) derlediği haberde sözleri yer alan Göçmen ve Entegrasyon Bakanlığı sözcüsü Marcus Knuth, "Bu konuya büyük bir endişe ile yaklaşıyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Bu camilere akan nakit para, belli bir politik mesajın buralarda seslendirilebileceği korkusunu yaratıyor bizde. Bu problemli dini mesajlar korkusu temelsiz olabilir ama durum bu."
Haberde, bu camilerin Türk Büyükelçiliği ve Diyanet kontrolünde olduğu, toplamda 29 imamın Danimarka'da görev aldığı da aktarılıyor.

'Yeni camilere izin verilmesi çok acaip'
2015 yılında yapılan seçimlerde ülkede ikinci parti olan aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi genel başkan yardımcısı Martin Henriksen, dini merkezlere dış finansal desteğin kesilmesini talep ederek şunları söyledi:
"Bu artık sonlanmalı. Hükümet bu yeni camilerin yapımı konusundaki tavrını açıkça ortaya koymak zorunda. Varolan camiler entregrasyon sorununu iyice kötüleştirirken yeni camilere izin verilmesi çok acaip. Parlamentonun ve hükümetin Erdoğan'ın Danimarka'yı ve Avrupa'yı islamlaştırma çabalarına izin vermesi daha da acaip"
Haberde, Marcus Knuth'un, Danimarka'da yer alan Alman ve Norveç kiliselerinin işleyişine zarar vermeden, bu merkezlerin finansal yapıları üzerine formül geliştirilmeye çalışıldığına ilişkin açıklaması da yer buldu.
Danimarka Türk Diyanet Vakfı'nın internet sitesindeki verilere göre bu ülkede toplam 29 Türk din merkezi bulunuyor.
Haberde Roskilde ve Holbaek kentlerinde iki yeni Türk caminin daha yapım sürecinde olduğu belirtiliyor.
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