Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Belediye başkanı dert yandı: Bunalımdayız /18 Ekim 2017 13:17

AKP'li Belediye başkanı dert yandı: Bunalımdayız

Tasfiye korkusu AKP'de krize giren başkanlara sebep oldu.

SHABER3.COM

AKP'li yazar Rasim Ozan Kütahyalı, tasfiyelerin ardından iktidar partisine mensup belediye başkanlarının bunalıma girdiklerini ve kendilerine kadar şikayet için geldiklerini yazdı

Çok sayıda belediye başkanından kendisine telefon geldiğini belirten Kütahyalı, yazısında şunu anlattı:

''Mesela referandumda yüzde 70'e yakın evet gelmiş bir yöremizin belediye başkanı bile bana şikâyet etti ve şöyle dedi:
"Benimle ilgili hiç gündemde böyle bir şey yok ve Cumhurbaşkanımızla yakın zamanda çok güzel bir görüşme yaptık ama oluşan hava yüzünden belediye çalışanlarının bile tavrı tarzı değişti. Tek ben değil birçok arkadaşım ilimizde ilçemizde otorite kurmakta zorlanmaya başladık. Belediye başkanları olarak gücümüz ve itibarımız azaldı. Azalmadı diyen yalan söyler. Hepimizin muhalifleri bu lafları koz kullanıyor. Bunalıma giren belediye başkanlarımız var. İşler aksıyor. Hizmetler yavaşladı. Partimizin tüm belediye başkanları diken üstünde. Bugün de benimle ilgili istifa haberi ya da 'işi bitecek' haberi çıkacak mı diye bakıyorlar. Durumumuz bu..."
Yukarıda alıntıladığım sözler AK Partili belediye başkanlarının ortak hissiyatını yansıtıyor.
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Aynı şey en popüler konu Ankara için de geçerlidir. AK Parti hangi formülle olursa olsun 31 Mart 2019'da Ankara'yı kazanmak zorundadır. Ankara'yı kazanmak için yapılacak her operasyon haklı olur ve herkes bu noktada seçimin kazanılmasını düşünmelidir. Atılacak tüm adımlar Ankara'yı kaybetmemek üzerine kurulmalıdır. Dedikodular değil akıl AK Parti'ye hâkim olmalıdır. Aslında her şehir ve her kasaba için aynısı geçerlidir...''
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