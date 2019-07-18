Et yiyen bakteriler ABD'de son bir ayda iki kişiyi öldürdü

Et yiyen bakteriler iklim değişikliği sonucu Meksika Körfezi’nde ısınan sular yüzünden artıyor.





Geçen ay en az 3 kişi ABD’nin Florida eyaletindeki Meksika Körfezi kıyılarında vibrio vulnificus diye bilinen ve “et yiyici” semptomlar gösterebilen bakterilerin yol açtığı enfeksiyon türü Nekrotizan Fasiit’e yakalandı.





Yüksek oranda tuz içeren 13 derecenin üzerindeki sıcak sularda yaşayan bakterilerin bulunduğu mikroplu sularda yüzmek, buradan çıkarılmış kabuklu deniz ürünlerine çiğken temas etmek veya bunları tüketmek enfeksiyona yol açabiliyor. Açık yarası bulunan ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerse özellikle risk altında.





Temmuz’da Florida’nın Destin şehrinde ayağında bir kesik yarassı varken denize giren 12 yaşındaki bir kız çocuğunda “et yiyen bakteri” semptomları gözlemlense de çocuk hayatta kaldı.





Ancak Tennessee eyaleti Memphis şehrinden kanser tedavisi görmekte olan bir baba bu virüs yüzünden öldü. Florida’nın Okaloosa şehrinden denize girdikten 12 saat sonra “ateş, üşüme ve biraz krampla uyanan” hasta Memphis’teki bir hastaneye gitti. Burada doktorlar “adamın sırtında korkunç bir şekilde morarmış bir kabarıklık” tespit etti. Kanı zehirlenen adam denizden çıktıktan 48 saat sonra öldü.





Haziran’da da aynı enfeksiyon yüzünden 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Florida’nın St Petersburg şehrinden denize giren kadın yüzerken kaval kemiğinde bir kesik oluştu. Denizden çıktıktan 24 saat sonra acı hisseden kadının bacağı tamamen kızardı ve kabardı. Bundan sonra moraran bacak kadının vücudundaki yumuşak dokunun ölmesine sebep oldu.





Yaşlı kadının gelini onun ölümünden sonra yaptığı bir Facebook paylaşımında “Tüm vücudu zehirlenmişti” yazdı. Yaşlı kadın bir hafta hastanede kaldıktan sonra hayatını kaybetti.





Acı, bulantı ve grip benzeri semptomlar taşıyan ve çok hızlı bulaşan virüs, vücuda hemen zarar veriyor.





Bu virüse ilişkin yeni bir rapor yayımlamış Cooper Üniversite Hastanesi’nden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Katherine Doktor’a göre Chesapeake Körfezi ve Meksika Körfezi boyunca artarak ısınan sular, bu bakteriyle bağlantılı ağır vakaların yaşanmasını çoğaltıyor.





Business Insider’a konuşan Doktor şunları söyledi:





"2017’de üç adet ciddi deri enfeksiyonu vakası gördük. Bu da bu bazı alarm zillerinin çalmasına sebep oldu. 2018’de iki vaka daha gördük. Bu 5 olay da önemli çünkü 2017’den önceki 8 yıl boyunca enstitümüzde sadece bir kez Vibrio vulnificus vakası görmüştük."





Virüsün ABD’nin daha kuzeyindeki sularda da görüldüğü belirtiliyor. Geçen hafta Tennessee Nehri’nin Kuzey Alabama bölümünde kanoya binen bir adama aynı bakteri bulaştı ve adam hayatta kaldı. Ancak haziranda Maryland eyaletindeki Ocean City yakınlarında bulunan Sinepuxent Körfezi’nde yüzen bir çocuk bu bakteri yüzünden öldü.





Facebook’ta yaptığı bir paylaşımla bakteriye dair uyarıda bulunan çocuğun annesi “Delaware Körfezi’nde bu tür vakalar gördüğümüzü biliyorum ancak şimdi benim küçük oğlum bu bakteriyi Hoopers’ın hemen yanındaki körfezde kaptı. Orada bulunanlar lütfen dikkatli olun ve bu tür yaralar görmeye başlarsanız lütfen hızlıca bir yerlere gidin” yazdı.





(Lily Puckett - Çeviri: Ayşe Yıldız / www.independentturkish.com)





