Beşiktaş'ın Pendik ile oynadığı hazırlık maçında 3 gol vardı

Beşiktaş yeni sezonun ilk hazırlık maçını Pendikspor ile oynadı. Hasan Doğan Tesislerindeki mücadeleyi Siyah-Beyazlı takım 2-1 kazandı. Golleri Güven Yalçın ve Orkan Çınar kaydetti.





Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pendikspor ile maç sezonun açtı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 2-1 kazandı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Güven Yalçın ve 82. dakikada Orkan Çınar’dan geldi. Pendikspor’un tek sayısını 47. dakikada Ozan kaydetti.





Beşiktaş karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens ve Güven 11 ile çıktı. Yedek kulübesinde Utku, Ersin, Kerem, Alpay, Roco, Ahmet, Erdem, Muhayer, Necip, Orkan, Oğuzhan Akgün, Umut, Erdoğan, İlkay, Kartal Kayra isimleri yer aldı.

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçını 21 Temmuz’da 18:30’da Kocaelispor ile oynayacak.





BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI





21 Temmuz Pazar:





18.30 Beşiktaş-Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)





27 Temmuz Cumartesi:





17.00 Beşiktaş-CD Eibar (Kössen)





29 Temmuz Pazartesi:





18.00 Beşiktaş-Apollon Larisas (Bischofshofen)





2 Ağustos Cuma:





18.00 Beşiktaş-Udinese (Groedig Goldberg)





4 Ağustos Pazar:





17.00 Beşiktaş-Brescia (Groedig Goldberg)





10 Ağustos Cumartesi:





20.00 Beşiktaş – Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat)





(boldmedya.com)





