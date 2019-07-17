Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'ın tasarımı değişiyor: İşte yeni görüntüsü /17 Temmuz 2019 23:57

Twitter'ın tasarımı değişiyor: İşte yeni görüntüsü

Geçtiğimiz günlerde teknik bir sorundan dolayı dünya genelinde erişim sorunu yaşıyan Twitter, yeniden tasarım değişikliğine gitmeye karar verdi.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde teknik bir sorundan dolayı dünya genelinde erişim sorunu yaşıyan Twitter, yeniden tasarım değişikliğine gitmeye karar verdi.

Şirket bu kez masaüstünden Twitter'a girenleri yeni yüzüyle karşılamaya başladı. Bu tasarımın mobil uygulama ile de uyumlu olması dikkatlerden kaçmazken, konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada Twitter'ın daha hızlı çalışması ve kişilleştirme söz konusu olduğunda kullanıcılara daha çok seçenek sunmak için bu tasarım değişikliğine gidildiği belirtildi.

Yeni tasarıma geçiş ile birlikte kullanıcılar, konumlarına bağlı olarak daha fazla naklen yayın izleme imkanı bulacak. Ayrıca bilgisayardan Twitter'a girenler artık keşif özelliğini de kullanabiliyor.



Twitter'da dikkat çeken bir diğer yenilik ise karanlık tema oldu. Farklı hesaplar arasında geçiş yeni tasarımla daha kolay bir hale getirilirken, yeni arayüze kademeli olarak geçiş yapılacak. Diğer bir deyişle kullanıcıların hepsi bugün yeni arayüzü görmeyecek, kısa süre içinde kendi hesaplarında bu değişikliği fark edecek.
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