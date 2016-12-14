Küba Google ile anlaşma imzaladı

Küba, pazartesi günü Google ile ülkedeki internet erişiminin hızlandırılması amacıyla bir anlaşma imzaladı. Küba'daki internet erişimi kalitesinin halihazırda oldukça sınırlı ve yavaş olduğu biliniyor.





Anlaşma, Google'ın çatı şirketi Alphabet Holding'in yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt ile Küba devlet telekomünikasyon şirketi Etecsa'nın başkanı Mayra Arevich tarafından Havana'da imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Küba'nın "Google Global Cache" adını taşıyan Google sunucusuna erişim sağlayabileceği ve böylece Kübalı kullanıcıların bilgileri bu sunucuda yedeklenen Gmail ve YouTube servislerine daha hızlı ulaşması sağlanacağı açıklandı.

Etecsa'nın yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma Küba'daki kullanıcıların daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde Google internet içeriklerine ulaşmalarını sağlayacak" denildi.





İnternetin saati iki dolar





Küba, dünyada internet erişim oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Resmi istatistiklere göre, 2015'te Kübalıların yalnızca üçte biri internete bağlanabildi. Ada ülkesinde devlet tarafından işletilen 900 adet internet kafe ve 200 adet kablosuz internet erişim alanı bulunuyor. Ne var ki, ülkede aylık ortalama gelir 29 dolar iken, bir saatliğine internete bağlanmak için 2 dolar ödemek gerekiyor.









Ülkede yalnızca gazeteci ve doktor gibi belirli meslek gruplarına evde internet bağlantısı izni veriliyor. Küba hükümeti vatandaşlarına 2014'ten itibaren bazı Google içeriklerine erişme izni sağlamış olsa da, internet bağlantı kalitesi hala oldukça düşük.





ABD-Küba yakınlaşmasının sonucu

Küba'nın internet erişimi açılımının, ABD Başkanı Barack Obama'nın Aralık 2014'te adaya gerçekleştirdiği tarihi ziyarete dayandığı ve bunun ABD-Küba yakınlaşmasının hedeflerinden biri olduğu düşünülüyor. Obama'nın Küba politikasını eleştirmiş olan, seçilmiş yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Küba tutumunun ne yönde seyredeceği ise merak konusu.