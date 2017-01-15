Samanyolu Haber /Gündem / Haber spikerine otobüs çarptı /15 Ocak 2017 22:12

Haber spikerine otobüs çarptı

İstanbul Sarıyer'de, İEET otobüsünün çarptığı ünlü spiker Caner Karaer ölümden döndü. Kaza Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Haber spikerine otobüs çarptı

İddiaya göre saat 11.30 sıralarında cadde üzerinde yürüyen Caner Karaer’e aynı istikamette seyir halinde olan İETT ’ye ait bir otobüs çarptı. Çarpma sırasında savrulan Caner Karaer’in başını yere vurduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaer’i Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Başından darbe alan Karaer Hemen ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı şekilde geçtiği belirtilen Karaer’in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Caner Karaer’in eniştesi olduğunu ifade eden Mesut Okutan, "İç kanama nedeniyle ameliyata alınmış hemen. Ameliyat sırasında kanama temizlenmiş. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar mevcutmuş. Şu anda tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor. 15 dakika sonra tomografisinin çekileceğini söylediler" şeklinde konuştu.

Haber spikeri Karaer’e çarptığı iddia edilen otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi’ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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