Samanyolu Haber /Gündem / Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'ye istifası karşılığında dokunulmazlık verildi /23 Kasım 2017 13:24

Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'ye istifası karşılığında dokunulmazlık verildi

Zimbabve'yi 37 yıl yönettikten sonra geçen haftaki ordu müdahalesinin ardından salı günü istifa eden Robert Mugabe'ye, istifası karşılığında yargılanmaması için dokunulmazlık verildiğini iddia etti.

Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'ye istifası karşılığında dokunulmazlık verildi

Görüşmelere yakın kaynaklar, ordunun müdahalesi sonrası istifa etmek zorunda kalan eski devlet başkanı Mugabe ile yapılan anlaşma kapsamında Zimbabve'nin eski liderine yargılanmaması için dokunulmazlık ve güvenliğini sağlama sözü verildiğini söyledi.
Zimbabve'yi İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1980'den beri yöneten Mugabe ordunun müdahalesi ve iktidarki partisi ZANU-PF'nin kendisine karşı harkete geçmesi üzerine salı günü istifa etmişti.

Mugabe tarafından eşi Grace Mugabe'nin önünü açmak amacıyla, görevinden alınması ülkedeki siyasi krizin başlamasını tetikleyen eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın ise yarın yemin ederek Zimbabve'nin yeni Devlet Başkanı olarak görevine başlaması bekleniyor.

93 yaşındaki Mugabe istifasından önce dünyanın en yaşlı lideri ünvanını elinde bulunduruyordu.

'MUGABE ÜLKESİNDE ÖLMEK İSTİYOR'

Reuters'e konuşan bir hükümet kaynağı Mugabe'nin görüşmelerde 'ülkesinde ölmek istediğini ve sürgünde yaşama niyeti olmadığını' söylediğini de aktardı.

Kaynak "Bu onun için çok duygulandırıcı bir durum ve buna mecbur kaldı. Onun için ülkesinde kalması için güvenliğinin garanti edilmesi çok önemli. Ancak bu onun istediğinde yurtdışına seyahat etmesine engel değil" dedi.
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