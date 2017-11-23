Samanyolu Haber /Gündem / Katar krizinde yeni hamle: 11 kişi ve 2 büyük kuruluş terör listesine alındı /23 Kasım 2017 12:39

Katar krizinde yeni hamle: 11 kişi ve 2 büyük kuruluş terör listesine alındı

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Dünya İslam Konseyi ile 11 kişinin, Katar'a abluka uygulayan ülkeler tarafından "terör listesine" alındığı bildirildi.

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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır tarafından yapılan ve bu ülkelerin haber ajanslarında yayımlanan ortak yazılı açıklamada, Şeyh Yusuf el-Karadavi'nin başkanlık ettiği Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi ile 11 kişinin "terör listesine" dahil edildiği duyuruldu.

Sputnik'in haberine göre açıklamada, "terör listesine alınan kurumların İslami söylemi kullanarak terörü teşvik etmeye ve terör eylemlerini kolaylaştırmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Listeye alınan kişilerin ise "bazı terör eylemlerini gerçekleştirdiği, bunları yaparken farklı düzeylerde Katar'ın doğrudan desteğini aldığı, kendilerine pasaport verildiği ve hareketlerinin kolaylaştırılması için hayır kurumu görünümündeki Katarlı kuruluşlara tayin edildiği" belirtildi. Açıklamada Katar'ın, terör faaliyetlerini durdurma konusunda fiili önlemler almadığı da iddia edildi.

"Terör listesine" dahil edilen kişiler arasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Şura Konseyi Üyesi Muhammed Cemal Haşmet, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yerine görev yapan Mahmud İzzet, Mısırlı muhalifler Yahya es-Seyyid İbrahim Muhammed Musa ve Kadri Muhammed Fehmi eş-Şeyh, İhvan yetkililerinden Ala Ali Muhammed es-Semahi, Katarlı Halid Nazım Diyab ve Bahreynli muhalif Hasan Ali Muhammed Cuma Sultan'ın da bulunduğu kaydedildi.

Bu kurum ve kişilerden söz konusu kararla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

AKP ile yakın ilişkisi olduğu bilinen Dünya Müslüman Alimler Birliği İstanbul'da birçok toplantı düzenlemişti
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