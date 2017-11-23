Bangladeş ve Myanmar anlaştı: Arakan Müslümanları iade edilecek





Myanmar'ın başenti Naypidaw'da yetkililerce imzalanan anlaşmanın öngördüğü takvim ve diğer detayları açıklanmadı.

Bangladeş anlaşmanın bir "ilk adım" olduğunu söylerken, Myanmar Arakan Müslümanlarını "mümkün olan en kısa sürede" geri almaya hazır olduğunu açıkladı.





Geçen Ağustos'tan bu yana Myanmar'ın Arakan eyaletindeki askeri operasyonlar nedeniyle 600 bin Arakan Müslümanı bölgeden kaçtı.

Yaşananlar Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından "etnik temizlik" olarak tanımlandı.

Rusya'nın Myanmar Büyükelçisi ise ABD'nin "etnik temizlik" tanımının duruma yardımcı olmadığını ve işleir kötüleştirebileceğini söyledi.

'Bağımsız soruşturma kabul edilemez'

"Aşırı dışarıdan müdahaleyi" eleştiren Büyükelçi Nikolay Listopadov "Tersine bu durumu kötüleştirebilir" dedi ve Rakhine eyaletindeki Budist nüfusun bu tanıma nasıl tepki verebileceğinden kaygılı olduğunu belirtti.



