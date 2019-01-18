Samanyolu Haber /Gündem / Eski YARSAV Başkanı Arslan'a 10 yıl hapis cezası /18 Ocak 2019 15:44

Eski YARSAV Başkanı Arslan'a 10 yıl hapis cezası

KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Arslan ve avukatları ile bazı yabancı yargı derneklerinin mensupları katıldı. Savcı, 14 Eylül'deki celsede verdiği Arslan'ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Ardından esasa ilişkin savunma yapması için sanık Arslan'a söz verildi.

Önceki savunmalarını yinelediğini bildiren Arslan, 22 aydır tutuklu olduğunu, temel hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğini anlattı.

Arslan, herhangi bir terör örgütüyle ilişkisine dair somut bir delil ortaya konulamadığını ifade etti.

ByLock kullandığına ilişkin iddialarla ilgili Arslan, "ByLock nedir bilmem, 15 Temmuz'da ilk kez ismini duydum. Sahte olarak üretilmiş bir delildir. Bugün ortaya çıkmaz ama ilerde çıkabilir. Tutuklandıktan sonra ByLcok kullandığıma ilişkin adliyede bir dedikodu konuşulmuş. Asıl amaç beni, sosyal çevremde ve mücadele arkadaşlarımdan uzaklaştırmak ve yalnızlaştırmaktı." ifadelerini kullandı.

Tutuklandıktan bir yıl sonra ByLock kullandığına ilişkin tespitin dosyaya geldiğini anlatan Arslan, tespit tutanağında isim ve kimlik bilgilerinin yer almadığını, yazışma içeriklerinin de bulunmadığını belirtti.

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