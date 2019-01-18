Samanyolu Haber /Ekonomi / Beyaz eşyayı ÖTV indirimi de kurtaramadı /18 Ocak 2019 16:07

Beyaz eşyayı ÖTV indirimi de kurtaramadı

ÖTV indirimine rağmen beyaz eşya satışları geçen yıl iç pazarda %17 düştü

SHABER3.COM

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından yayınlanan bültene göre derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, sektörün dört beyaz eşyada (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) 2017’de iç satışların itici gücüyle yüzde 7.3 büyüdüğünü, ancak 2018’de ihracattaki yüzde 6’lık büyümeye karşın iç satışlardaki yüzde 17 daralma nedeniyle toplamda yüzde 1 civarında küçülme olduğunu söyledi.

Açıklamada 2017’de 620,000 adet aylık ortalama iç satış gerçekleştiği ancak 2018’de 515,000 seviyesinin zorlukla yakalandığı belirtilerek, Kasım’da devreye giren ÖTV teşvikinin daralmayı yavaşlattığı ve bu sebeple iç satışlarda yüzde 17 küçülme ile yılın kapatıldığı bildirildi.

Bu etkinin 2019’da da devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, “Sadece, daralmanın hızı ÖTV teşvikinin devamına bağlıdır. ÖTV indiriminin 2019 yılı boyunca devam etmemesi durumunda, sektörün yüzde 15 küçüleceği beklenmektedir” denildi.

Beyaz eşya sektöründeki daralma nedeniyle, hükümet 31 Ekim’de 2018 sonuna kadar geçerli olmak üzere sektörde uygulanan ÖTV oranını sıfıra indirmişti. Son alınan karar ile konut, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde uygulanan vergi indirimleri Mart sonuna kadar uzatıldı.

Sektörün firma bazında alınan inisiyatifler ile enflasyonla mücadele programına katkı sağladığını ancak ülkede genel bir talep daralması yaşanması sebebiyle üretim birim maliyetlerinin etkilendiğini belirten Güler, uzun süre yüksek seyreden ve geriden gelen maliyetlerin baskısının bir süre daha hissedileceğini söyledi.

Buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Aralık’ta yüzde 15 daralarak 367,613 adet oldu.
Verilere göre üretim Aralık’ta yüzde 4 düşüşle 1.67 milyon adet olurken, 2018’de yüzde 1 daralarak 25.1 milyon adet olarak gerçekleşti. Öte yandan Aralık’ta ihracat yüzde 8 artışla 1.6 milyon adet, 2018’in tamamında ise yüzde 6 artışla 19.28 milyon adet oldu.
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