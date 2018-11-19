Samanyolu Haber /Dünya / Eski Peru lideri, Uruguay'a iltica etti /19 Kasım 2018 12:28

Eski Peru lideri, Uruguay'a iltica etti

Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, yolsuzluk soruşturması kapsamında yurt dışına çıkışının yasaklanmasının ardından başkent Lima'daki Uruguay Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulundu.

SHABER3.COM

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Garcia'nın, mahkemenin hakkında verdiği yurt dışına çıkış yasağı kararının ardından Uruguay Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunduğu doğrulandı.

Garcia'nın, Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez'den koruma talebiyle ilgili büyükelçilik tarafından bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, eski devlet başkanının talebinin "Uruguay hükümeti tarafından değerlendirilmesi gerektiği" kaydedildi.

İDDİALARI REDDEDİYOR

Ülkede iki dönem devlet başkanlığı yapmış olan Garcia, hakkındaki iddiaları reddederek, "siyasi zulme" maruz kaldığını iddia ediyor.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Garcia'nın sığınma talebinde bulunması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peru'da siyasi zulüm diye bir şey söz konusu değil. Biz tüm Perulular istisnalar olmadan kanunlara uymalıyız." ifadesine yer verdi.

Mahkeme, Lima metrosunun inşaat ihalesi karşılığında Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Garcia'ya, soruşturma süresince 18 ay yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Peru lideri, Uruguay'a iltica etti Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:02:19