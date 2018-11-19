Samanyolu Haber /Dünya / Kadın Formula 3 pilotu 275 kilometre hızla havada uçtu /19 Kasım 2018 12:44

Kadın Formula 3 pilotu 275 kilometre hızla havada uçtu

Haftasonu'nda Macau'da yapılan Formula 3 yarışında Alman sürücü Floresh viraja girerken aracının kontrolünü kaybederek bariyerleri aşarak yüksek süratle fotoğrafçıların bulunduğu bölmenin duvarlarına çarptı.

Kadın Formula 3 pilotu 275 kilometre hızla havada uçtu

Euronews'te yer alan habere göre Uluslararası Motor Sporları Direktörü Jean Todt, 17 yaşındaki Formula 3 sürücüsü Sophia Floresh’in omuriliğinin zarar görmesi ile sonuçlanan Macau Grand Prix sırasındaki büyük kazanın tüm yönleriyle inceleneceği sözünü verdi.

Görenleri hayrete düşüren kazada Floresh’in aracının saatte 275 km hızla adeta havada uçtuğu görülüyor.

Floresh sosyal medya hesabından sevenlerine mesaj ileterek iyi olduğunu ancak ameliyat olmak zorunda olduğunu yazdı. Floresh’in kaza sırasında çarptığı Japon sürücü Sho Tsuboi, iki gazeteci ve bir pist görevlisi de hastaneye kaldırılmıştı. Tsuboi hastaneden taburcu edildi ancak diğerleri gözetim altında tutuluyor.
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