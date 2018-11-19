Samanyolu Haber /Gündem / ÖSO'dan kopan grup Afrin'de yağmaya girişti, TSK ile çatıştı /19 Kasım 2018 12:24

ÖSO'dan kopan grup Afrin'de yağmaya girişti, TSK ile çatıştı

TSK’ya bağlı birlikler, ÖSO'dan ayrılan çetelerin Türkiye'nin kontrolündeki Afrin'de yaptığı hırsızlık ve gaspa karşı operasyon başlattı

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Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, TSK ve bir kısım ÖSO birlikleri dün sabaha karşı Afrin'de operasyon başlattı.

Operasyonun gerekçesinin ÖSO'dan ayrılan bazı grupların toplumun huzur ve güvenliğini bozan gasp ve hırsızlık gibi eylemleri olduğu belirtildi.

Dün sabah saat 05.00 itibariyle başlayan operasyon sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken bazı soyguncuların çatışmaya girdiği ileri sürüldü.

Soyguncu gruplardan çok sayıda kişinin etkisiz hale getirildiği ve yaralananların olduğu operasyon gruplar etkisiz hale getirilinceye veya güvenlik güçlerine teslim olana kadar sürecek.
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