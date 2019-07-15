Samanyolu Haber /Ekonomi / İlk açıklama: Başkan Uysal'dan Saray'a selam! /15 Temmuz 2019 14:21

İlk açıklama: Başkan Uysal'dan Saray'a selam!

6 Temmuz'da gece yarısı darbesi ile Erdoğan tarafından Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak tayin edilen Murat Uysal 25 Temmuz'da faizi indireceğini ima etti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Çetinkaya'yı kanuna aykırı şekilde niçin azlettiğini şöyle özetlemişti: "O kadar 'faizi indir' dedik, indirmedi. Biz de yollarımızı ayırdık." TCMB'nin yeni başkanı Uysal'ın ilk açıklamasında faiz indirimi iması "Erdoğan'a selam" şeklinde yorumlandı.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz'da gece yarısı kararnamesi ile Murat Çetinkaya'nın yerine Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak tayin ettiği Murat Uysal ilk kapsamlı açıklamasını bugün yaptı. 

EKONOMİ BU HALDEYKEN REZERVLER ARTIRILABİLİR Mİ?

"Sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirir." diye Uysal Merkez Bankası rezevlerinin azaldığını teyit etti: "Ku¨resel konjonktu¨r ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi gu¨c¸lendirmek için mevcut arac¸larımızda revizyona gidebiliriz."

Merkez Bankası Kanunu'na aykırı şekilde göreve getirilen Uysal'ın "kurumsal şeffaflıktan" bahsetmesi manidar bulundu. Uysal, "Şeffaflığı artırmaya ve politika iletişimimizi güçlendirmeye yönelik bazı iyileştirme adımlarının üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya (soldan 3'üncü) 6 Temmuz'da gece yarısı darbesi ile görevden alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çetinkaya'nın yerine yardımcısı Murat Uysal'ı (sağdan 2'nci) tayin etti. 

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İLK İŞARETİ VERDİ

25 Temmuz'da Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karara dair ipuçları veren yeni TCMB Başkanı Uysal, "Mevcut gelişmeler para politikasında hareket ic¸in bir manevra alanı oluştuğuna işaret ediyor." sözleri ile faiz indirimini ima etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği gazetecilerin sorularını cevaplandırırken sene sonuna kadar faizleri tek haneye indireceklerini kaydetmişti.
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