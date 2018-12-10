Samanyolu Haber /Dünya / Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak gözaltına alındı /10 Aralık 2018 16:45

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak gözaltına alındı

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, iktidarı döneminde Kalkınma Fonu’nun teftiş raporlarında gizlice oynandığı iddialarına ilişkin gözaltına alındı. Necip, daha sonra şartlı salıverildi.

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Başsavcılık, Rezak’ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamıştı.


 
Basında yer alan haberlere göre eski Başbakan Necip, iktidarı döneminde 1MDB şirketinin teftiş raporlarında gizlice oynandığı iddialarına ilişkin ifade vermek üzere sabah saatlerinde geldiği Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) binasında gözaltına alındı.

Yaklaşık 2 buçuk saat gözaltında tutulan Necip’in, daha sonra şartlı salıverildiği kaydedildi.

Necip, söz konusu davaya ilişkin en son 6 Aralık’ta mahkeme heyetince sorgulanmıştı.

Ulusal Denetim Kurulu Başkanı Madinah Mohamad, 25 Ekim’de yaptığı açıklamada, 1MDB şirketinin teftiş raporundaki bazı paragraflarda, yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho’ya ait kısımların gizlice silindiğini ifade etmişti.

1MDB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI
Malezya’nın kamu kalkınma fonu “1Malaysia Development Berhad (1MDB)” yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip’in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü. Malezyalılar Necip’in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Rezak’ın beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı. Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30’un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.
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