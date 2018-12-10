Samanyolu Haber /Gündem / Gül'ün ofisinden Kılıçdaroğlu açıklaması /10 Aralık 2018 16:52

Gül'ün ofisinden Kılıçdaroğlu açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır" denildi.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ziyaretleriyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır" denildi. Açıklamanın tamamı şöyle: 

11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, İstanbul'daki çalışma ofisinde gelen talepler üzerine yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmektedir. Bu çerçevede, 1 Ekim 2018 tarihinde Sayın Temel Karamollaoğlu ve 11 Kasım 2018 tarihinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendilerini ofisinde ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır. 

Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş ecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselelerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılabilir bir durumdur.

Bazı basın yayın organları tarafından, birçok kişinin de hazır bulunduğu bu tip nezaket ziyaretlerine farklı anlamlar yüklenmesi üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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